Wer hat diese Frau gesehen? Frau (66) aus Ottensen vermisst

Die 66-jährige Necla K. aus Ottensen wird seit Samstagabend vermisst. Die Seniorin ist dement, orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen. Deshalb sucht die Polizei jetzt öffentlich nach ihr.

Die Frau wurde gegen 20.30 Uhr zum letzten Mal gesehen, als sie ihre Wohnung in der Nöltingstraße verließ, um spazieren zu gehen. Seitdem fehlt von der 66-Jährigen jede Spur, so die Polizei.

Die Frau leidet an Demenz und ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Da die bisherige Suche erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Ottensen: 66-Jährige wird vermisst

Necla K. ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und spricht ausschließlich Türkisch. Sie trägt eine dunkelbraune Stoffhose, eine schwarze, kurze Daunenjacke mit einer Kapuze, ein buntes Kopftuch mit bordeauxfarbenem Blumenmuster sowie graue Stoffsportschuhe mit weißer Sohle.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)