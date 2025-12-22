mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Unfall Fischbek Neugraben Polizei

Die Feuerwehr musste bei dem Unfall in Neugraben-Fischbek ausgelaufene Betriebsmittel binden. Foto: HamburgNews

Wendemanöver geht schief: Frau kommt ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Neugraben-Fischbek ist am frühen Montagmorgen eine Frau verletzt worden.

Die Frau hatte gegen 5 Uhr auf der Cuxhavener Straße zu wenden versucht, und übersah dabei einen von hinten herannahenden Pkw, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: BMW prallt gegen Baum: Junger Fahrer verletzt

Der andere Fahrer versuchte noch, über die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Cuxhavener Straße musste bis 5.42 Uhr voll gesperrt werden.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test