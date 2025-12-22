Wendemanöver geht schief: Frau kommt ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Neugraben-Fischbek ist am frühen Montagmorgen eine Frau verletzt worden.

Die Frau hatte gegen 5 Uhr auf der Cuxhavener Straße zu wenden versucht, und übersah dabei einen von hinten herannahenden Pkw, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Der andere Fahrer versuchte noch, über die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Cuxhavener Straße musste bis 5.42 Uhr voll gesperrt werden.