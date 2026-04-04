Mercedes kommt von Straße ab und kracht frontal gegen Ampel

Schwerer Unfall in Neugraben-Fischbek: In der Nacht zu Samstag ist ein Auto auf der Cuxhavener Straße frontal gegen eine Ampel gekracht. Dabei entstand sowohl am Fahrzeug als auch an der Ampel hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen roten Mercedes. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Ampel. Die Front des Autos wurde dabei zerstört, die Ampel hing schief in ihrer Verankerung.

Alkohol-Verdacht nach Unfall in Neugraben-Fischbek

Glück für den Fahrer: Er blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, ins Krankenhaus musste er nicht. Die Beamten prüfen jedoch, ob er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Ergebnis steht bisher noch aus.

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Die Polizei sperrte die Straße und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Zu größeren Staus kam es nicht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Wann die Ampel repariert wird, ist nicht bekannt. (dg)