Wegen pro-israelische Aufschrift auf Shirt: Männer auf Schanzenfest angegriffen

Attacke auf dem Schanzenfest: Am vergangenen Samstagabend ist es dort zu einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf zwei Männer gekommen. Eines der Opfer trug ein Shirt mit einer Pro-Israel-Aufschrift. Das Landeskriminalamt ermittelt und sucht Zeugen.

Die beiden Opfer (41/43) wurden laut Polizei von einer etwa siebenköpfigen Gruppe auf die Aufschrift angesprochen. Eine Person aus der Gruppe stieß den 43-Jährigen zu Boden. Seinem 41-jährigen Begleiter schlugen die Männer zudem ins Gesicht und verletzten ihn dadurch.

Schanzenfest: Männer angegriffen

Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Näher beschrieben werden konnten sie nicht. Das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.