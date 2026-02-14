Wegen Glätte: Auto rutscht in Gegenverkehr – vier Verletzte

Schwerer Unfall am späten Freitagabend in Billstedt: Auf der Bergedorfer Straße war ein Fahrzeug wegen Glätte in den Gegenverkehr gerutscht.

Das Unglück ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Bergedorfer Straße (B5) in Billstedt: Laut Polizei kam ein Auto mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ aus Richtung Boberg und geriet auf der verschneiten Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Glätte-Unfall mit vier Verletzten

Zwei weitere Wagen, aus Richtung Bergedorf kommend, stießen mit dem rutschenden Fahrzeug zusammen. Ein Mann erlitt ein Beckentrauma, drei weitere wurden ebenfalls verletzt. Insgesamt vier Insassen der Unfallfahrzeuge kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Wucht des Aufpralls war erheblich: Bei einem der beteiligten Fahrzeuge wurde der Motorblock samt Lenkrad aus dem Wagen gerissen. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B5 bis Mitternacht und leitete den Verkehr über eine Umleitung.