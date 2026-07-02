Mitten im Berufsverkehr wird es in Harburg eng: Autofahrer müssen sich seit Dienstag auf Umwege und stockenden Verkehr einstellen.

Von Dienstag bis Donnerstag ist in der Buxtehuder Straße in beiden Richtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. (Symbolbild) Amrei Schulz

Wegen einer abgesackten Fahrbahn ist die Buxtehuder Straße in Harburg seit Dienstag eine Baustelle. Was das für Autofahrer bedeutet.

Nach Informationen des Bezirksamts Harburg müssen dort kurzfristig Reparaturen durchgeführt werden – betroffen ist die Abbiegespur in Richtung Großer Schippsee.

Für die Arbeiten wird in beide Richtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Auch die Linksabbiegerspur zum Großen Schippsee fällt weg.

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Für Autofahrer bedeutet das: Abbiegen ist dort nur noch aus Richtung Westen möglich. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Donnerstag abgeschlossen sein. (mp)