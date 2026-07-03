Weil er kein Geld hatte und auch die Familie nicht zu erreichen war, kam der Reisende ins Gefängnis.

Der Mann wurde bei der Einreisekontrolle am Hamburger Flughafen gestoppt. (Symbolfoto) dpa

Diese Reise endete vermutlich nicht wie gedacht: Ein 54-Jähriger ist von Bundespolizisten vom Hamburger Flughafen direkt in U-Haft gebracht worden. Es ging um Beleidigung und fehlendes Geld.

Der Mann kam am Donnerstagvormittag aus Istanbul in Hamburg an. Bei der Einreisekontrolle ploppte es im Fahndungscomputer der Bundespolizei auf: Der 54-Jährige wird gesucht.

Hinweis im Fahndungssystem

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Seit Mitte März lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen gegen den Mann vor. Wegen Beleidigung hatte er eine Geldstrafe zahlen müssen, die er bisher aber nicht beglichen hatte. „Alternativ standen 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl“, so Marcus Henschel, Sprecher der Bundespolizei.

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Der Mann hatte nicht genügend Bargeld dabei und war dazu nicht in der Lage, welches an einem Bankschalter abzuheben. Auch alle Versuche, Familienangehörige zu kontaktieren, scheiterten.

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„Daher wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.“ Die Ermittlungen seien damit beendet.