Besoffen am Steuer: Polizei stoppt drei Bootsführer an Vatertag

Bei Kontrollen auf Seen und an der Küste hat die Wasserschutzpolizei in MV drei Bootsführer mit bis zu 1,5 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Die Wasserschutzpolizei hat an Christi Himmelfahrt in Mecklenburg-Vorpommern drei alkoholisierte Bootsführer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, lagen die Atemalkoholwerte der Männer zwischen 1,4 und 1,5 Promille. Die Beamten kontrollierten insgesamt 95 Wasserfahrzeuge an Binnenseen und im Küstenbereich. Darunter waren zahlreiche Sport- und Charterboote sowie Fahrgastschiffe. Dabei achteten sie verstärkt auf die Fahrtüchtigkeit der Bootsführer sowie deren möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum.

Besoffen an Vatertag: Polizei ermittelt gegen Männer

Im Küstenbereich vor Warnemünde stoppten sie unter anderem einen 62-jährigen Bootsführer mit 1,5 Promille sowie einen 34-Jährigen auf der Warnow mit 1,4 Promille. Auf dem Plauer See kontrollierten die Einsatzkräfte zudem ein Angelboot mit drei Menschen an Bord. Der 40 Jahre alte Bootsführer stand laut Polizei mit 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss.

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In allen Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Gegen die Männer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Neben den drei Strafanzeigen registrierte die Wasserschutzpolizei nach eigenen Angaben weitere 25 Verstöße – dabei ging es vor allem um fehlende Führerscheine, Angelberechtigungen oder Sicherheitsausrüstung an Bord. (dpa/mp)