Wasserrohrbruch: Straße in Hamburg unterspült – Schule geschlossen

Wasser fließt nach einem Rohrbruch in Hamburg in die Nebenstraßen rund um eine Grundschule. Dort fällt der Unterricht aus. Hamburg Wasser arbeitet an der Schadensstelle. Was bedeutet das für Autofahrer?

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist der Bramfelder Weg in Farmsen-Berne am Donnerstagmorgen um 4.30 auf mehr als 500 Metern unterspült worden. Das Wasser floss auch in die Nebenstraßen rund um die Grundschule Surenland, wie die Feuerwehr sagte. Die Polizei sperrte den Bramfelder Weg bis etwa 8.20 Uhr vollständig. Seitdem ist die Straße wieder freigegeben.

Die Grundschule Surenland musste die Pforten heute geschlossen halten, wie die Schulleiterin der MOPO mitteilt. Durch den Rohrbruch seien die Sanitäranlagen in der Schule ausgefallen. Man schätze bislang vorsichtig, dass der Schulbetrieb morgen wieder aufgenommen werden könne. Im nahegelegen Gymnasium Farmsen findet der Unterricht wie gewohnt statt. Die Schule wird durch eine andere Hauptleitung versorgt.

Hamburg Wasser habe laut Feuerwehr den Einsatz übernommen. Warum das Rohr kaputtgegangen ist, ist noch unklar. Rohrbrüche können „alters- oder witterungsbedingt entstehen, aber auch durch Erschütterungen durch den Verkehr. Natürlich kann der Frost der letzten Tage Auswirkungen gehabt haben, aber meist ist es ein Mix aus mehreren Aspekten“, sagte der Pressesprecher von Hamburg Wasser auf Anfrage der MOPO. (dpa/apa)