Wasserrohrbruch bedroht Museum: Straße komplett gesperrt

Ohne dass es regnet, steht in Reinbek plötzlich eine Straße unter Wasser. Grund ist ein Rohrbruch an einer Leitung, die wohl über 90 Jahre alt ist. Hamburg Wasser sucht nun nach dem Schaden.

In Reinbek steht nahe des Reinbeker Schlosses die Schlossstraße unter Wasser, nahe des Museums Rade. An einer Hauptleitung mit 50 Zentimetern Durchmesser ist es zu einem Wasserohrbruch gekommen. Der Keller des Museums droht nun vollzulaufen. Wie Hamburg Wasser mitteilte, haben mehrere Haushalte derzeit kein fließendes Wasser.

Das sind die nächsten Schritte an der Schadstelle

Laut des städtischen Energieversorgers wurde das Wasser abgestellt. Man befürchtete eine Unterspülung der Asphaltdecke. „Als Nächstes müssen wir die Schadstellen trockenlegen und den Schaden lokalisieren“, sagte eine Sprecherin.

Die kaputte Leitung ist wohl von 1935. Auch der Reinbeker Bürgermeister kam zur Schadstelle, um sich ein Bild der Situation zu machen. Die Straße ist in beide Richtungen aktuell gesperrt. Ob sie noch befahrbar ist, muss Hamburg Wasser erst einmal prüfen.