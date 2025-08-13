Wasserleiche treibt in der Elbe – Kripo ermittelt

Am Mittwochnachmittag machten Spaziergänger in Entenwerder eine traurige Entdeckung: In der Elbe trieb der leblose Körper eines Mannes.

Gegen 16.30 Uhr entdeckten Spaziergänger den Toten, informierten Streifenpolizisten, die gerade vor Ort waren. Dann rückte viel Blaulicht an.

Die Wasserschutzpolizei barg den Körper aus dem Fluss. Mittlerweile wurde er ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Die Identität des Toten ist laut Polizei noch unklar. Auch wie und wann der Mann in die Elbe gelangte, wird nun ermittelt. Hinweise auf die Todesursache liegen bislang nicht vor. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (apa)