Wasserleiche in Hamburg entdeckt: Toter aus der Alster wohl verunglückt

Alsterdorf –

Schockfund am Alsterlauf: Ein Mann hat am Donnerstagmorgen bei einem morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund eine leblose Person entdeckt. Der Körper trieb auf dem Wasser. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot – inklusive Tauchern – an. Für die Person kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Es ist 6.20 Uhr. Auf dem Wanderweg am Ratmühlendamm sind zu dieser Uhrzeit nur wenige Menschen unterwegs. Darunter ein Mann, der dort eine morgendliche Gassi-Runde mit seinem Hund dreht. Plötzlich entdeckt er einen leblosen Köper im Wasser. Daneben einen Kinderwagen.

Hamburg: Wasserleiche in der Alster entdeckt

Die Feuerwehr ist nach wenigen Minuten am Einsatzort. Auch die Taucher sind angerückt. Rund 20 Retter sind im Einsatz. Sie ziehen einen Mann (55) aus dem Wasser – doch es kommt jede Hilfe zu spät. Wie die MOPO erfuhr, könnte der Mann aus dem Obdachlosenmilieu stammen. In dem Kinderwagen war sein Hab und Gut.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau getötet und zerteilt – Dieses T-Shirt soll die Hamburger Polizei zum Täter führen

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann ins Wasser gefallen sein, als er sich am Ufer erleichtern wollte. Die genaue Todesursache soll im Institut für Rechtsmedizin geklärt werden. Dorthin wurde der Leichnam transportiert.