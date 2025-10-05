Sturmflut überrascht Jugendliche und Autofahrer: Feuerwehr hat gut zu tun

Kurioser Einsatz in Wilhelmsburg: Die Feuerwehr hat am Sonntag zwei Jugendliche aus dem Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Süderelbe retten müssen. Auflaufendes Wasser zwang sie zu einer ungewöhnlichen Aktion. Auch in Kirchwerder musste die Feuerwehr wegen des Hochwasser ausrücken.

Der 15- und der 16-Jährige waren zusammen mit einem Hund in dem Gebiet in der Nähe des Moorwerder Hauptdeichs spazieren, als plötzlich der Wasserpegel stieg und die Jugendlichen auf dem Brachland eingeschlossen waren.

Jugendliche wählen Notruf

Um sich vor dem Wasser zu retten, kletterten sie auf einen Baum, der Hund mit auf dem Arm. Von dort wählten sie den Notruf und berichteten von ihrer misslichen Lage.

Weil die Feuerwehr die Jugendlichen anhand ihrer Angaben zunächst nicht zweifelsfrei lokalisieren konnte, suchte ein Hubschrauber nach ihnen. Die Besatzung konnte die Teenies dann ausfindig machen und den genauen Standort durchgeben. Mit einem Schlauchboot wurden die Jugendlichen und ihr Hund aus der misslichen Lage befreit, alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr musste acht Autos aus dem Wasser ziehen. Christoph Leimig Die Feuerwehr musste acht Autos aus dem Wasser ziehen.

Auch in Kirchwerder hatte die Feuerwehr jede Menge wegen des Hochwassers zu tun: Am bekannten Zollenspieker Hauptdeich, unweit des Anlegers, wurden gleich acht Autos vom Wasser eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Am Fischmarkt mussten ebenfalls ein paar parkende Autos versetzt werden – zum Glück für die Halter passierte das auf Geheiß der Polizei, noch bevor die Elbe über die Ufer trat. (dg)