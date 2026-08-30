Bis zu 30 Zentimeter Wasser standen zeitweise auf der Buxtehuder Straße in Harburg. Anwohner alarmierten Polizei und Feuerwehr – wegen eines vermeintlichen Rohrbruchs.

Schwere Regenfälle haben am Sonntagabend gegen 18 Uhr im Süden Hamburgs für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der B 73 (Buxtehuder Straße) sammelten sich große Wassermengen auf der Fahrbahn.

Anwohner hatten nach Angaben der Polizei gegenüber der MOPO wegen eines vermeintlichen Wasserrohrbruchs Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Wasser soll zeitweise rund 30 Zentimeter hoch auf der Straße gestanden haben.

Da die Wassermassen offenbar nicht schnell genug abfließen konnten und die Siele überlastet waren, wurde die wichtige Verkehrsader zwischen dem Amtsgericht Harburg und dem Schlossmühlendamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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Die Sperrung dauerte rund eine Stunde. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten Regenabläufe, sodass das Wasser nach und nach abfließen konnte. Anschließend entspannte sich die Lage auf der Buxtehuder Straße langsam wieder. (mp)