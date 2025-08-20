Warnung an Hamburger: Gaswolke breitet sich aus

Ein Gasleck sorgt derzeit für Sperrungen und Evakuierungen im Hamburger Süden. Eine amtliche Warnung der Feuerwehr wurde herausgegeben: Eine Gaswolke zieht durch die Stadt.

Bei Bauarbeiten an einer Gasleitung in der Winsener Straße kurz hinter der Oil-Tankstelle wurde um 14.26 Uhr eine Hochdruckgasleitung beschädigt. Das Rauschen des Gases ist außerhalb eines 100 Meter großen Sperr- und Evakuierungsradius zu hören.

Eine amtliche Warnung der Feuerwehr wurde herausgegeben. MOPO Eine amtliche Warnung der Feuerwehr wurde herausgegeben.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Winsener Straße ist zwischen Buchholzer Weg und Rönneburger Kirchweg vollständig gesperrt. Über die Warn-App „Nina“ wurde eine amtliche Warnung herausgegeben. Demnach zieht die Gaswolke in Richtung Südwesten. Anwohner in Langenbek und Sinstorf sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

