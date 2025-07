Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen – Dieb in U-Haft

Die Polizei hat am Montagmittag am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Ladendieb festgenommen. Dieser hatte zuvor in einem Geschäft in der Wandelhalle Waren im Wert von mehr als 200 Euro mitgehen lassen.

Laut Bundespolizei hatte der Ladendetektiv einer Drogerie gegen 13.30 Uhr einen Mann (38) dabei beobachtet, wie er Nahrungsergänzungsmittel für Babys sowie Kosmetika im Wert von rund 230 Euro in seine Taschen stopfte und den Laden dann fluchtartig verließ. Der Detektiv verfolgte den Dieb und alarmierte zeitgleich die Polizei.

Dieb war Wiederholungstäter – U-Haft

Die daraufhin eingesetzten Beamten stellten den Dieb am Steindamm und nahmen ihn fest. Die gestohlenen Waren wurden bei ihm sichergestellt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 38-Jährige Wiederholungstäter ist. Er kam in U-Haft.