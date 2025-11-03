Mehrere Autos in Hamburger Wohnstraße abgefackelt

In einer Wohnstraße in Othmarschen sind in der Nacht zu Montag mehrere Autos komplett ausgebrannt.

Gegen 3.21 Uhr bemerkten Anwohner im Trenknerweg Flammen an den geparkten Pkw und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen vier Fahrzeuge bereits in Vollbrand.

Autos in Othmarschen ausgebrannt: Verdacht auf Brandstiftung

Mit Wasser und Schaummittel gelang es der Feuerwehr, die Flammen nach mehreren Stunden zu löschen. Die Autos wurden schwer beschädigt oder zerstört, darunter auch zwei SUVs von BMW und ein VW Golf.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit unklar. Es werde mit Verdacht auf Brandstiftung ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei sperrte den Brandort ab und leitete Untersuchungen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.(rei)