Wandsbek: Bedrohungslage bei BMW-Niederlassung

Am frühen Dienstagnachmittag wurde gegen 14.10 Uhr die Polizei wegen einer Bedrohungslage in der BMW-Niederlassung am Friedrich-Ebert-Damm 120 verständigt.

Laut ersten Erkenntnissen sei ein ehemaliger BMW-Kunde, der unzufrieden mit dem Service war, am Telefon auffällig geworden.

Der Anrufer wurde nicht angetroffen

Mehrere Streifenwagen rückten demnach an und einige Beamte positionierten sich mit ihren Maschinenpistolen vor der Filiale. Man traf den Mann vor Ort allerdings nicht an. Laut Lagedienst der Polizei hatte der Mann sein Auto bei BMW geparkt. Als die Beamten anrückten, sei der Wagen allerdings weg gewesen.

Gegen 16 Uhr übernahm das LKA die Ermittlungen. Gegen 16.20 Uhr wurden die Maßnahmen vor der BMW-Niederlassung eingestellt. Hintergründe zu der Bedrohungslage sind aktuell nicht bekannt und Teil der Ermittlungen des LKA. (mp)