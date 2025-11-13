Lkw verliert ölige Ladung: Wallringtunnel dicht

Sperrung in der Innenstadt: Der Wallringtunnel am Steintorwall musste in eine Richtung gesperrt werden, weil Palmöl auf die Straße gelaufen ist.

Ein Lkw hat während der Fahrt durch den Wallringtunnel einen Teil des geladenen Palmöls verloren, sagt ein Polizeisprecher. Der Tunnel musste daher gegen 11.45 Uhr in Richtung Norden gesperrt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogendeal geht schief: Wie Hamburger Hafenarbeiter in die Fänge der Mafia gerieten

Ab wann der Tunnel wieder in beide Richtungen frei ist, ist unklar. Noch sind die Beamten vor Ort, weitere Maßnahmen werden laut Polizei aktuell geprüft. (mp)