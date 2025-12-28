Waghalsige Aktion: Mann bricht in Alster ein – und wird von Joggern gerettet

Die Temperaturen liegen unter 0 Grad, das reicht für eine dünne Eisschicht auf der Alster. Dass die nicht dick genug ist, um das Gewicht eines Menschen zu tragen, ist allerdings nicht jedem klar: Ein Leichtsinniger ist am Sonntagmorgen durch das Eis gebrochen.

Jogger entdeckten den Mann gegen 9 Uhr auf Höhe Schwanenwik in der Alster treiben. Sie riefen sofort den Rettungsdienst und zogen den Mann aus dem eiskalten Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums bestätigte.

Obwohl der Mann nur wenige Minuten in der Alster schwamm, musste er mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht werden. Er soll allerdings nicht in Lebensgefahr sein. (mp)