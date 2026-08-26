Das hätte schlimm ausgehen können: Ein Mann ist ohne Sicherung auf einen 80 Meter hohen Turm geklettert. Für die waghalsige Aktion hatte er eine kuriose Erklärung.

Spektakulärer Einsatz in Billstedt: Ein junger Mann kletterte auf einen Schornstein und musste von der Feuerwehr herunterbegleitet werden.

Gegen 21.52 Uhr wurde die Feuerwehr zur Kandinskyallee Ecke Steinbeker Grenzdamm gerufen. Dort war ein junger Mann auf einen rund 80 Meter hohen Schornstein geklettert.

Mann wollte die Aussicht genießen

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Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot und Höhenrettern an, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Der junge Mann kam schließlich selbst wieder nach unten. Dabei wurde er von den Höhenrettern und über eine Drehleiter unterstützt.

Weitere Angaben zu den Hintergründen liegen zunächst nicht vor. nach Angaben eines Reporters vor Ort“ gab der Mann an, er wollte lediglich die Aussicht genießen.