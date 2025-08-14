Waghalsige Aktion in Hamburg: Frau klettert Fassade hoch – und stürzt ab

Große Aufregung am Donnerstagabend in Hammerbrook: Eine junge Frau ist beim Versuch, an der Fassade eines Wohnhauses hochzuklettern, mehrere Meter in die Tiefe gestürzt – und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, ging der Notruf um 20.58 Uhr ein. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eilten zum Apartmentkomplex „The Fizz“ an der Ecke Sachsenstraße/Wendenstraße. Das moderne Gebäude bietet teure, möblierte Unterkünfte – vor allem für Studierende mit gutem Budget.

Laut ersten Erkenntnissen hatte die Frau offenbar ihren Wohnungsschlüssel vergessen oder verloren. Um trotzdem in ihre Unterkunft im ersten Stock zu gelangen, versuchte sie, über die Fassade auf den Balkon zu klettern.

Ein riskantes Vorhaben – das schiefging

Das ging mächtig schief: Die Frau verlor den Halt und stürzte mehrere Meter tief. Sie klagte über starke Schmerzen am Fuß und im Beckenbereich. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (idv)