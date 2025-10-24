Fahrer eines Lieferdienstes kollidiert mit Kleinwagen, der überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bargteheider Straße/Grubesallee in Rahlstedt sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden.

Es krachte um 20.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines Lieferwagens einer Burgerkette aus der Grubesallee auf die Bargteheider Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Pkw, der auf der Bargteheider Straße in Richtung Norden unterwegs war.

Unfall in Rahlstedt: drei Autos involviert

Der graue Kleinwagen überschlug sich infolge des Aufpralls und stieß anschließend mit einem roten Auto auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zusammen. Rettungskräfte versorgten drei Verletzte, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Bargteheider Straße ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.