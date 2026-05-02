A25: Wagen überschlägt sich – Fahrer haben großes Glück

Unfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf der A25: Ein Wagen überschlägt sich, aber die beiden Autofahrer haben Glück.

Der schwarze Smart ist völlig zerstört: Die Windschutzscheibe zersplittert, er liegt auf der Seite, muss von Feuerwehrleuten wieder aufgerichtet werden. Kurz zuvor ist der Wagen auf der A25 Höhe Altengamme mit einem Opel zusammengestoßen, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Windräder geplant: Flughafen Hamburg braucht neue Anflugrouten

Der materielle Schaden ist groß, die Fahrer hatten dennoch großes Glück: Beide wurden vor Ort von einem Rettungsteam betreut, mussten aber nicht mit ins Krankenhaus. (mp)