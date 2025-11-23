Waffenkontrollen an großem Hamburger Bahnhof – Polizei wird fündig

Am Freitag hat die Bundespolizei zusammen mit Beamten der Landespolizei am Bahnhof Altona Waffenkontrollen durchgeführt. Erneut wurden mehrere Messer sichergestellt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, fanden die Kontrollen zwischen 14 und 19.30 Uhr statt. Einsatzort: der Bahnhof Altona sowie der Busbahnhof. Mehr als 50 Beamte waren im Einsatz, sowie Mitarbeiter der DB-Sicherheit sowie der Hochbahnwache.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

463 Personen wurden überprüft. Dabei wurden acht Messer, ein Pfefferspray sowie in sieben Fällen Drogen sichergestellt. Dabei handelte es sich einem Polizeisprecher zufolge größtenteils um Cannabis und um kleine Mengen von Kokain. Auch künftig sollen verstärkt Waffenkontrollen an Hamburger Bahnhöfen durchgeführt werden.

Im Hamburger Nahverkehr gilt seit Dezember vergangenen Jahres ein Waffenverbot. Schon seit Oktober 2023 dürfen am Hauptbahnhof keine Waffen mehr mitgeführt werden.