Waffenkontrollen an Hamburger Bahnhöfen – Bundespolizei wird erneut fündig

Die Bundespolizei hat erneut Waffenkontrollen an Hamburger Bahnhöfen durchgeführt – diesmal am Bahnhof Altona sowie an der Station Holstenstraße. Dabei wurden die Beamten erneut fündig und stellten mehrere verbotene Gegenstände sicher.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, waren am Dienstag zwischen 15 und 21 Uhr insgesamt 66 Beamte von Bundes- und Landespolizei an den Bahnhöfen im Einsatz. Dabei überprüften sie 598 Personen, einige wurden auch durchsucht. Neben Drogen und Pfefferspray stellten die Einsatzkräfte auch sechs Messer sicher. Zudem ging den Polizisten ein 25-Jähriger ins Netz, nach dem gefahndet wurde.

Bundespolizei kündigt weitere Kontrollen an

Unterstützt wurden die Einsätze von Mitarbeitern der DB-Sicherheit und der Hochbahnwache. Wie ein Sprecher mitteilte, wollen die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Hamburger Polizei auch künftig gemeinsam mit ihren Verbundpartnern weitere unangekündigte Kontrollen durchführen. Ziel sei es, Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürger weiter zu sensibilisieren.