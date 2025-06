Waffen-Einsatz in Bahn-Station: Hunderte Personen kontrolliert – Messer gefunden

Bundes- und Landespolizei haben sich am Dienstag am Bahnhof Jungfernstieg (Neustadt) postiert, um dort zur Einhaltung des Waffenverbots Kontrollen durchzuführen. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der DB-Sicherheit. Erneut wurden verbotene Waffen sichergestellt.

Wie Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei, sagte, begann die Aktion gegen 14 Uhr und dauerte bis in die Abendstunden an. Rund 60 Einsatzkräfte kontrollierten mehr als 300 Personen. Ziel war es laut dem Sprecher, das Dunkelfeld mitgeführter verbotener Gegenstände aufzuhellen und durch verstärkte Kontrollen ein Zeichen zu setzen.

Mehrere Messer gefunden – weitere Kontrollen angekündigt

Bei den Kontrollen wurden sieben Messer gefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Dazu zwei Reizgaskartuschen. Bei zwei Kontrollierten wurden Drogen gefunden. Die Bundespolizei wird auch in Zukunft derartige Kontrollen an Hamburger Bahnhöfen durchführen, kündigte sie an.