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Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof – erneute mehrere Messer sichergestellt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten mehr als 1000 Personen. Foto: Lenthe-Medien

  • St. Georg

Waffenkontrolle am Hauptbahnhof – erneut mehrere Messer sichergestellt

Bundes- und Landespolizei haben am Samstag erneut eine große Kontrolle am Hauptbahnhof (St. Georg) durchgeführt. Unterstützt wurden die Beamten von Sicherheitsmitarbeitern der Hochbahn und der Deutschen Bahn. Neben einem Schlagring wurden mehrere Messer sichergestellt.

Zwischen 16 und 23 Uhr waren rund 130 Einsatzkräfte am Hauptbahnhof unterwegs, um zu kontrollieren, ob das geltende Waffenverbot eingehalten wird. Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden mehr als 1000 Personen angehalten und überprüft.

Mehrere gefährliche Messer sichergestellt

Neben einem Schlagring wurden ein Springmesser, fünf Einhandmesser, zwei Cuttermesser und eine Reizgassprühdose sichergestellt. Gegen die Personen, die diese verbotenen Gegenstände mit sich führten, wurden Verfahren eingeleitet.

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