Waffenkontrolle am Hauptbahnhof: Schreckschusswaffe, Messer – und eine Festnahme

Waffenkontrolle am Hauptbahnhof: Am Mittwoch kontrollierte die Polizei mehr als 600 Menschen, ein 26-Jähriger wurde festgenommen.

Bei einer groß angelegten Waffenkontrolle haben Landes- und Bundespolizei am Mittwoch am Hamburger Hauptbahnhof hunderte Menschen überprüft. Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte insgesamt 611 Personen, teilt die Bundespolizei mit.

Bilanz der Waffenkontrolle

Dabei stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe, fünf Messer und drei Pfeffersprays sicher. Außerdem wurde in sechs Fällen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Neun der kontrollierten Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben, ein 26-Jähriger wurde in Untersuchungshaft gebracht.

Seit dem 15. Dezember 2024 gilt an Hamburger Bahnhöfen und im Nahverkehr ein generelles Waffenverbot. Um das Verbot durchzusetzen, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. (mp)