Waffenkontrolle am Hauptbahnhof: 20-Jähriger mit elf Messern entdeckt

Wenn die Polizei das Waffenverbot am Hauptbahnhof kontrolliert, findet sie eigentlich immer etwas: ein vereinzeltes Taschenmesser hier, ein Pfefferspray da. Bei einem 20-Jährigen landeten sie am Mittwoch allerdings einen echten Volltreffer: Warum er gleich elf große Küchenmesser dabei hatte, konnte ein 20-Jähriger nicht erklären.

Bundes- und Landespolizei kontrollierten am Mittwoch von 14 bis 21 Uhr rund 800 Fahrgäste am Hauptbahnhof nach Waffen. Dabei entdeckten sie nach eigenen Angaben insgesamt fünf Pfeffersprays, vier Taschenmesser und zwei Klappmesser. Hinzu kamen elf Küchenmesser – bei einer einzigen Person!

Hamburg: Waffenverbot wird regelmäßig kontrolliert

Warum der 20-Jährige elf Messer dabei hatte? Unklar. Auf Nachfrage konnte er laut Polizei keine Gründe nennen. Jetzt läuft ein Strafverfahren gegen den Mann.

Seit dem 15. Dezember 2024 gilt an Hamburger Bahnhöfen und im Nahverkehr ein generelles Waffenverbot. Um das Verbot durchzusetzen, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. (zc)