Waffenhändlerring gesprengt – Razzien in Hamburg und Umland

Dem Hamburger LKA ist ein Schlag gegen den gewerbsmäßigen Waffenhandel gelungen. Einsatzkräfte stürmten am vergangenen Donnerstag mehrere Objekte in Hamburg, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern – und wurden fündig. Sichergestellt wurden Pistolen, Munition, Blendgranaten und palettenweise Hehlerware.

Das LKA ermittelte seit geraumer Zeit verdeckt gegen neun Männer im Alter von 32 bis 61 Jahren. Dabei erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass die Tatverdächtigen in unterschiedlichen Konstellationen mit Schusswaffen gehandelt haben sollen. Darunter auch Kriegswaffen.

Zusammen mit Spezialeinheiten und Beamten anderer Bundesländer wurden am Donnerstag gegen 6 Uhr zehn Wohnungen und sechs Warenlager in Allermöhe, Jenfeld, Neugraben-Fischbek, Stellingen, Tonndorf, Veddel und Wilhelmsburg durchsucht. Außerdem weitere Objekte in Schleswig-Holstein (Glinde, Mölln, Gelting, und Stockelsdorf) sowie in Binz auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern).

Razzia gegen Waffenhändler: 4000 Schuss Munition sowie Blendgranaten sichergestellt

Dabei wurden laut Polizei drei scharfe Pistolen sowie rund 4000 Schuss Munition sichergestellt. Dazu elf Blend- und Rauchgranaten, einen Schalldämpfer und zwölf Schlagringe. In einem der Lager wurden zudem palettenweise hochwertige Kfz-Teile sowie Elektroartikel als mutmaßliche Hehlerware sichergestellt. Diese könnten laut Polizei aus einer Einbruchsserie stammen.

Ein 43-Jähriger, bei dem zwei scharfe Schusswaffen gefunden wurden, wurde einem Haftrichter vorgeführt. Sechs weitere Tatverdächtige (33 bis 42 Jahre) wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Mann wollte Sturmgewehr kaufen – U-Haft

Im Zuge der Razzia kamen die Beamten auf die Spur eines Mannes (61) aus Tonndorf. Dessen Wohnung wurde am Freitagabend durch das SEK gestürmt. Auch bei ihm wurden zwei scharfe Waffen gefunden. In einem von ihm genutzten Lager in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) wurde dann noch fast 80 Schuss Schrotmunition sowie 80 Gramm Ecstasy sichergestellt.

Die Wohnung eines weiteren tatverdächtigen Mannes (42) in Heimfeld durchsuchten die Beamten bereits am 24. Januar. Das LKA hatte Hinweise darauf, dass dieser ein Sturmgewehr kaufen wollte. Hier wurde ein geladener Revolver sichergestellt. Der Mann kam in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.