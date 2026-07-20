Waffen, illegale Automaten, Hygienemängel – Behördenmitarbeiter haben in Ottensen in mehreren Betrieben schwere Verstöße festgestellt. Das sind die Konsequenzen.

Polizei, Zoll und Finanzamt haben am Wochenende bei einer Großkontrolle in Ottensen diverse Verstöße festgestellt. Florian Quandt

Polizei, Zoll und Finanzamt haben am vergangenen Freitagabend mehrere Geschäfte in Ottensen und Altona-Altstadt überprüft – mit erschreckenden Ergebnissen: Neben diversen Waffen, Bargeld und illegalen Glücksspielautomaten wurden auch massive Hygienemängel festgestellt. Zwei Betriebe wurden dichtgemacht.

Laut einer Polizeisprecherin fand der sogenannte Verbundeinsatz am Freitag, den 17. Juni zwischen 17 und 23 Uhr statt. In dessen Verlauf wurden mehrere Läden überprüft.

Waffen gefunden: Kneipe geschlossen

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Los ging es an der Borselstraße. Dort überprüften die Einsatzkräfte eine Kneipe. Dabei wurden drei mutmaßlich illegal aufgestellte Glücksspielautomaten entdeckt. Eines der Geräte wurde sichergestellt – ebenso der darin befindliche Geldbetrag von rund 1500 Euro. Zudem fanden die Beamten in der Gaststätte zwei griffbereit liegende Messer sowie drei Schreckschusspistolen.



Zudem kam heraus: Die Kneipe hatte offenbar gar keine Gaststättenerlaubnis und durfte gar nicht betrieben werden. Sie wurde geschlossen.

Im Bereich Ottensen und Altona-Altstadt wurden mehrere Geschäfte überprüft. Florian Quandt

Schwere Hygienemängel: Dönerladen dichtgemacht

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Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte einen Dönerladen an der Großen Rainstraße. Dort trafen sie auf zwei Mitarbeiter, die sich vermutlich illegal in Deutschland aufhielten und keine Arbeitserlaubnis besaßen. Neben Fehlbeständen in der Kasse wurden massive Hygienemängel festgestellt. Der Laden wurde geschlossen.

Die Räumlichkeiten wurden zum einen für den Döner-Imbiss und zum anderen für eine Kiosk genutzt, erklärte die Polizei der MOPO. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Tabak-Produkten besteht zudem der Verdacht auf Steuerhinterziehung. Das Hauptzollamt habe ein Strafverfahren eingeleitet.

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Lachgas in Kiosk angeboten – Behörden schreiten ein

Auch in Geschäften im Bereich Altona-Altstadt wurden die Kontrolleinheiten fündig. In einem Kiosk an der Königstraße wurden zwei Lachgasflaschen sichergestellt, deren Verkauf verboten ist. Ein weiterer Kiosk an der Schleestraße hatte unerlaubt Stühle und Tische vor seinem Laden aufgebaut. Der Verkauf des Lachgases wurde untersagt, ebenso die unerlaubte Außengastronomie.