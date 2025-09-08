„Waffe runter!“ Polizei umstellt Gebäude – und erlebt eine Überraschung

Schreie hallen durch ein Mehrfamilienhaus in Pinneberg, Anwohner wählen aufgeschreckt den Notruf. Minuten später rückt die Polizei mit einem Großaufgebot an, geht von einer akuten Bedrohungslage aus. Sie umstellen das Gebäude – und werden überrascht.

Die Schreie eines Computerspielers haben zu einem Einsatz der Polizei in Pinneberg geführt. Zeugen hatten laut Polizei gehört, wie ein Mann in einem Mehrfamilienhaus „Waffe runter“ schrie. Daraufhin wählten sie in der Nacht zu Montag den Notruf.

Computer muss Großeinsatz nicht bezahlen

Die Polizei umstellte das Gebäude. Die Bedrohungslage stellte sich als Irrtum heraus: Der 25 Jahre alte Bewohner sagte den Polizisten, er habe wegen eines Computerspiels geschrien. Damit war der Einsatz beendet.

Auch für die Kosten muss der Computerspieler nicht aufkommen, weil er diesen nicht absichtlich ausgelöst habe, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)