Einbruch bei HSV-Held – seine Frau droht den Tätern: „Gott sieht alles!“

Am Samstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Rotherbaum eingebrochen. Während die Diebe einstiegen, stieg das Opfer auf: Davie Selkes Frau Evelyn beschreibt bei Instagram ausführlich, was passiert ist.

Die Diebe klauten Schmuck und weitere Wertgegenstände, so ein Sprecher der Polizei. Wie hoch die Schadenssumme ist, sei bislang unklar. Zuerst berichtete das „Abendblatt“ über den Vorfall.

Bei dem Einbruchopfer handelt es sich um den HSV-Stürmer Davie Selke, wie die MOPO aus Ermittlerkreisen erfuhr. Während er mit seiner Mannschaft durch den 6:1-Heimsieg gegen den SSV Ulm den Aufstieg besiegelte und im Anschluss feierte, stiegen die Diebe bei ihm ein. Jetzt ermittelt die Polizei.

Selkes Frau Evelyn droht Einbrechern: „Gott sieht alles!“

Selkes Frau Evelyn beschwert sich nun via Instagram bei ihren Follower:innen: „Sowas Asoziales habe ich, glaub ich noch nie erlebt“. Sie könne es nicht fassen, dass jemand die Abwesenheit des HSV-Profis und seiner Familie während der Feier zum Aufstieg ausnutzen würde, um bei Ihnen einzubrechen.

An die Diebe gerichtet sagt Selke: „Gott sieht alles! Wir müssen nicht richten, Gott macht es.“ Neben dem Verweis auf Gerechtigkeit von ganz oben gibt sie den Kriminellen noch das mit: „Ich hoffe, ihr seid happy mit dem, was ihr ergattern konntet. ‚Leider‘ sind unsere wertvollsten Sachen nicht hier, sondern in Schließfächern“. Es gäbe wohl „genug Spuren“. Eveleyn Selke ist sicher, dass die Täter bald gefasst werden würden. (zc/mm)