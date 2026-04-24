Während Demo: Rauch über dem Jungfernstieg

Während der Pro-Olympia-Demo am Jungfernstieg gab es nicht weit entfernt einen Feuerwehreinsatz. Am Freitagnachmittag war eine dunkle Rauchwolke über den Häusern am Jungfernstieg zu sehen.

Gegen 16.30 Uhr kam es auf dem Dach eines Bürogebäudes zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr fuhr mit einem Löschzug in die Innenstadt und positionierte sich am Jungfernstieg/Ecke Große Bleichen, um die Ursache zu finden und den Rauch zu bekämpfen.

Polizisten stehen vor dem Einsatzwagen der Feuerwehr in der Hamburger Innenstadt. Florian Quandt Polizisten stehen vor dem Einsatzwagen der Feuerwehr in der Hamburger Innenstadt.

Der Einsatzort befindet sich direkt neben dem Hamburger Hof, der zurzeit saniert wird. Wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte, war bei Schweißarbeiten eine brennende Pappe in einen Schacht gefallen. Was demnach der Grund für die Rauchentwicklung war. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte den Einsatz kurze Zeit später, gegen 17.10 Uhr, wieder beenden. (kla)