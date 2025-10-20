Parkplatzwächter am Harry-Potter-Theater überfallen – Zeugen gesucht

Überfall auf einem Parkplatz am Theater am Großmarkt (Hammerbrook), in dem „Harry Potter und das verwunschene Kind“ aufgeführt wird: Am Sonntagabend ist ein Wächter mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der Vorfall trug sich laut Polizei gegen 18.50 Uhr an der Banksstraße zu. Der Täter soll mit einem E-Roller an die Schranke herangefahren sein, den Sicherheitsmitarbeiter mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert haben.

Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Räuber

Danach flüchtete er mit geringer Beute in Richtung Amsinckstraße. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Räuber ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit dicklicher Statur und trug ein Basecap. Hinweise an Tel. 4286 56789.