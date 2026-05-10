VW kollidiert mit Linienbus – Großeinsatz

Bei einem Unfall in Schnelsen sind am Sonntagnachmittag ein VW und ein Linienbus miteinander kollidiert. Da von potenziell mehreren Verletzten ausgegangen werden musste, wurde ein größeres Rettungsaufgebot entsandt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge hielt die VW-Fahrerin an der Pinneberger Straße verkehrsbedingt und wollte dann von einer Hauseinfahrt wieder auf die Straße lenken. Dabei kam es dann zur Kollision mit dem herannahenden Linienbus.

Straße gesperrt, Verkehr umgeleitet

Während der Bus unbeschädigt blieb, verlor der VW die Stoßstange und wurde an der Front leicht deformiert. Vier Rettungswagen und ein Notarzt waren nur wenige Minuten später an der Unfallstelle – glücklicherweise aber stellte sich heraus, dass niemand, weder die VW-Fahrerin noch die Insassen aus dem Bus, verletzt waren.

Die Polizei hatte die Pinneberger Straße gesperrt und den Verkehr umgeleitet. Nach rund 30 Minuten war die Straße wieder frei. Zu größeren Staus kam es nicht. (dg)

