VW kracht frontal gegen Baum – Fahrerin im Krankenhaus

Die zerstörten Front des Autos hinterlässt einen Eindruck von der Wucht des Aufpralls: Am Donnerstag ist eine Frau mit ihrem VW gegen einen Baum gekracht. Sie kam in eine Klinik.

Der Unfall geschah gegen 15.45 Uhr in der Oldesloer Straße in Richtung A7 in Schnelsen, bestätigte der Lagedienst der Polizei . Weshalb die Fahrerin mit ihrem silbernen VW von der Spur abkam und gegen den Baum fuhr, ist nicht bekannt. Weitere Unfallbeteiligte gab es den Angaben nach nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Rassistischer Angriff? Urteil nach Prügelattacke auf chinesische Studenten

Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße musste für Aufräumarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Es kam zu Staus. (mp)