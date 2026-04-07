Frontalcrash auf Kreuzung: Frauen verletzt – Porsche-Fahrerin sorgt für Aufregung

Bei einem Verkehrsunfall in Stellingen sind am Montagabend zwei Frauen verletzt worden. Ein Mercedes und ein BMW waren auf einer Kreuzung frontal zusammengestoßen. Dann sorgte auch noch eine Porsche-Fahrerin für Aufregung an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 27-Jähriger mit seinem BMW von der Volksparkstraße nach links in die Kieler Straße abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Mercedes, wie die Polizei der MOPO erklärte. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Zwei Insassinnen des Mercedes wurden verletzt, eine von ihnen schwerer.

Der Mercedes wurde stark beschädigt. Zwei Insassinnen wurden verletzt. NEWS5 / Fabian Höfig Der Mercedes wurde stark beschädigt. Zwei Insassinnen wurden verletzt.

Porsche-Fahrerin will Straßensperrung umfahren

Laut eines Reporters vor Ort kam es während der Unfallaufnahme zu weiteren Zwischenfällen: Demnach erschien ein Angehöriger aufgebracht an der Einsatzstelle und musste von der Polizei beruhigt werden. Zudem soll eine Porsche-Fahrerin die Straßensperrung ignoriert und beim Umfahren ein Verkehrsgerät beschädigt haben.

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Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.