Schwerer Unfall an Hamburger Kreuzung: Mehrere Verletzte, darunter Kinder

Auf der Eiffestraße in Hamm ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab mehrere Verletzte – darunter Kinder. Ursache war ein missglücktes Abbiegemanöver.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Autofahrer, der die Eiffestraße stadteinwärts befuhr, an der Einmündung Borstelmannsweg nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Taxi.

Kollision an Kreuzung – mehrere Verletzte

Dadurch kam es zur Kollision, bei der neun Insassen beider Fahrzeuge verletzt wurden. Darunter waren drei Kinder. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen im Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Sieben Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Bereich um die Unfallstelle wurde von der Polizei gesperrt.