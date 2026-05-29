Vorfahrt missachtet: BMW rammt Minivan von der Straße

In einer verkehrsberuhigten Zone in Neugraben-Fischbek ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt und rammte einen Renault. Es gab zwei Verletzte.

Gegen 7.30 Uhr krachte es in der Straße Im Fischbeker Heidbrook. Der Fahrer eines BMW-SUV missachtete an der Ecke Heidschnuckenring die Vorfahrt eines von rechts kommenden Renault-Minivans. Es kam zur Kollision.

Unfall in Neugraben-Fischbek: Auto weggeschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault weggeschleudert. Das Fahrzeug riss dabei eine Geschwindigkeitsmessanlage um. Beide Fahrer wurden bei dem Crash verletzt und kamen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.