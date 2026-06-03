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Polizisten sichern das Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli ab

Polizei am Volksparkstadion (Archivbild) Foto: imago/Philipp Szyza

  • Stellingen

Vor Linkin-Park-Konzert: Schussabgabe an der Barclays Arena

Am späten Mittwochnachmittag kam es am Volksparkstadion und der Barclays Arena zu einem Zwischenfall: Ein 36-jähriger Autofahrer durchbrach eine Straßenabsperrung, woraufhin sich ein Polizist mit einem Sprung retten musste und verletzt wurde. Er gab im weiteren Verlauf einen Schuss ab.

Der 32-jährige Polizist, der im Rahmen des Linkin-Park-Konzerts als Verkehrsposten eingesetzt war, wurde bei dem Rettungssprung leicht verletzt, wie der Lagedienst der Polizei am Mittwochabend mitteilte. Als der Pkw-Fahrer versuchte zu fliehen, gab der Polizist einen Schuss ab. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

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Der Fahrer konnte kurze Zeit später gefasst und auf ein Polizeirevier gebracht werden. Bis er dort vernommen wurde, kann der Lagedienst zu den Hintergründen der Tat noch nichts mitteilen. Der Polizist wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (prei)

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