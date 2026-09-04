Vor den tödlichen Schüssen in der Schanze soll ein Schild mit dem Gesicht des Ex-Boxers Ismail Özen (Foto) aufgestellt worden sein. NEWS5 / Sebastian Peters / Imago

Am Dienstag wurden zwei Männer auf einem Gewerbegelände in der Lagerstraße (Sternschanze) erschossen. Wochen zuvor explodierte dort eine Handgranate. Mehrere Firmen, bei denen Ex-Boxer Ismail Özen Geschäftsführer ist, haben an dem Standort ihren Sitz, darunter das Boxstudio „Universum Boxing“. Schon Mitte Juli soll an den Elbbrücken eine große Aluminiumplatte entdeckt worden sein, die sich gegen Özen richtete.

Auf dem Schild soll ein Frauenkörper zu sehen gewesen sein, auf den der Kopf von Özen montiert worden war. Dazu der Schriftzug: „Willkommen zur Transenshow“. Die Platte soll mehrere Tage auf einer Freifläche zwischen den Elbbrücken gestanden haben und für Autofahrer sichtbar gewesen sein, berichtet das „Abendblatt“. Milieuintern soll die Aktion der Rockergruppe „Hells Angels“ zugeschrieben worden sein.

Polizei bestätigt Schild an den Elbbrücken

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Die Polizei bestätigte der MOPO, dass eine Streife Mitte Juli an den Elbbrücken ein bedrucktes Schild sichergestellt hat. Es wurde ein Strafverfahren wegen übler Nachrede eingeleitet, die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

Wegen der tödlichen Schüsse ermitteln die Mordkommission und die Abteilung für Organisierte Kriminalität. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, vieles deutet aber auf einen Konflikt im Milieu hin. Özen erklärte über seinen Anwalt, die Taten stünden „in keinem Zusammenhang“ mit ihm. Wenige Wochen vor dem Doppelmord war zudem die Aufzeichnung eines Videotelefonats aufgetaucht, in dem Özen beschimpft und gefragt wird, ob er einem bekannten arabischen Clan „Rückenwind“ gebe.