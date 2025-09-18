mopo plus logo
Mann schläft vor Davidwache am Lenkrad eines BMW ein – er hatte Lachgas inhaliert

Der Vorfall geschah vor der Davidwache. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / ABBfoto

  • St. Pauli

Vor der Davidwache: Autofahrer inhaliert Lachgas und schläft ein

Vor der weltberühmten Davidwache auf St. Pauli kam es am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: Beamte entdeckten einen Autofahrer, der schlafend am Lenkrad saß – und machten dabei eine erstaunliche Entdeckung.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.50 Uhr in der Davidstraße. Ein Passant hatte zuvor einen BMW X5 gemeldet, in dem er Verdächtiges beobachtet hatte. Im Wagen sahen die Beamten auf einen 22-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau.

Lachgas über Luftballon inhaliert

Bevor der 22-Jährige Angaben zu seiner Person machen konnte, musste er erst einen Luftballon aus dem Mund nehmen. Darüber hatte er nach Polizeiangaben offenbar Lachgas inhaliert – und war anschließend eingeschlafen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Schlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

