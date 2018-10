Vor den Augen seines Opas: Zweijähriger mit Laufrad von Laster überrollt

Lurup -

Horror-Unfall an der Luruper Hauptstraße: Ein Zweijähriger ist Freitagnachmittag von einem Laster angefahren worden und anschließend unter die Räder geraten. Der Junge verletzte sich dabei schwer.

Es war 16.40 Uhr, als es zu dem schweren Unfall kam. Laut Polizei war der Kleine mit seinem Opa (51) unterwegs, wurde von ihm auf seinem Laufrad geschoben.

An einer grünen Ampel wollten der Opa und sein Enkel die Straße überqueren. Allerdings gingen sie nicht über den Fußgängerüberweg, sondern kurz davor zwischen geparkten Autos auf die Straße. Ein Lasterfahrer (56) übersah die Beiden.

Der Junge wurde von dem tonnenschweren Fahrzeug erfasst und überrollt. Dabei erlitt der Zweijährige Quetschungen an beiden Unterschenkeln und einen Mittelfußbruch. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe glücklicherweise nicht, so ein Sprecher der Polizei. Sein Opa sowie der Fahrer blieben unverletzt.