Vor Bahnhof: Paar rassistisch beleidigt und bespuckt – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmittag kam es am Theodor-Heuss-Platz in Hamburg-Rotherbaum nach Polizeiangaben zu einer rassistischen Attacke. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Gegen 14.30 Uhr hielt eine 24-jährige Autofahrerin am Bahnhof Dammtor, stieg gemeinsam mit ihrem 32-jährigen Mitfahrer aus und begab sich zum Heck ihres Fahrzeugs.

Am Heck des Fahrzeugs soll sich laut Polizei eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin dem Paar genähert, es rassistisch beleidigt und die 24-Jährige bespuckt haben, bevor sie flüchtete.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizei beschreibt die mutmaßliche Täterin als 23 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit schulterlangen braunen Haaren und maskulinem Erscheinungsbild. Sie trug eine hellgraue Jacke, eine schwarze „adidas“-Hose, eine Sportbrille und führte einen schwarzen Rucksack.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (mp)