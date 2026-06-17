Von Radlader überfahren: Mann stirbt noch am Unfallort

Schreckliches Unglück auf einem Betriebshof in Hamburg: Ein 30-Jähriger wird von einem Radlader erfasst – für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Polizisten sichern einen Unfallort auf einer Baustelle (Symbolbild). Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Arbeitsunfall in Bahrenfeld: Am Dienstagnachmittag ist ein 30-jähriger Mann auf einem Betriebshof in der Lederstraße ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der Mann um 13.23 Uhr auf dem Gelände auf, als er plötzlich von einem Radlader erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde von einem 31-jährigen Mitarbeiter gesteuert.

30-jähriger Arbeiter verstirbt am Unfallort

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Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg – der 30-Jährige verstarb noch am Unfallort. Für die Betreuung der geschockten Zeugen rückte das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes an.

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Das LKA hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen. (rei)