Fahnder nehmen Mann fest: Was hat er mit den 400 Kilo Koks im Hafen zu tun?

Zielfahnder nahmen am Montagnachmittag einen Mann in seiner Wohnung in Hausbruch fest. Der Verdacht: Drogenkriminalität. Möglicherweise hat der Fall mit dem Fund von 400 Kilo Kokain am Montag im Hafen zu tun.

Gegen 15.50 Uhr stürmten zivile Kripobeamte die Wohnung in der Straße Am Gehegegrabe, sagt eine Polizeisprecherin. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Ihm werden „Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“ vorgeworfen. Zu den genaueren Hintergründen äußerte sich die Polizei nicht.

Festnahme könnte mit Kokainschmuggel zusammenhängen

Nach MOPO-Informationen könnte die Festnahme in Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Tat vom Samstag stehen: Zwei Männer sollen Sporttaschen mit 400 Kilogramm Kokain von einem Frachter geschmuggelt haben. Hafenmitarbeiter beobachteten die beiden und alarmierten den Zoll, der die zwei Männer festnahm.

Bei dem Mann, der am Dienstag festgenommen wurde, könnte es sich demnach um einen Komplizen handeln. (zc)