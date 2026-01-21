Von Auto erfasst – Fußgänger in Hamburg schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag in Neugraben-Fischbek bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war abseits einer Ampel auf die Straße getreten und wurde von einem BMW erfasst.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 13.25 Uhr an der Cuxhavener Straße in Höhe Süderelbebogen. Dort soll ein 36-Jähriger versucht haben, die viel befahrene Hauptstraße zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen geschah dies nur wenige Meter von einem Fußgängerüberweg entfernt.

Verletzte Fußgänger mit Notarzt in Klinik

Der Fahrer eines heranfahrenden BMW hatte offenbar keine Chance auszuweichen oder zu bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht.

Wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße teilweise gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.