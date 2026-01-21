mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mann läuft in Neugraben-Fischbek auf straße und wird von Auto erfasst – schwer verletzt

Der Fußgänger wurde von diesem BMW erfasst. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Neugraben-Fischbek

Von Auto erfasst – Fußgänger in Hamburg schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag in Neugraben-Fischbek bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war abseits einer Ampel auf die Straße getreten und wurde von einem BMW erfasst.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 13.25 Uhr an der Cuxhavener Straße in Höhe Süderelbebogen. Dort soll ein 36-Jähriger versucht haben, die viel befahrene Hauptstraße zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen geschah dies nur wenige Meter von einem Fußgängerüberweg entfernt.

Verletzte Fußgänger mit Notarzt in Klinik

Der Fahrer eines heranfahrenden BMW hatte offenbar keine Chance auszuweichen oder zu bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Neun Kinder im BMW zur Schule gefahren – doch das war nicht alles

Wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße teilweise gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test