Vom Urlaub in den Knast – Mann am Flughafen verhaftet

Bundespolizisten haben am Samstagabend am Hamburger Flughafen (Fuhlsbüttel) einen Mann festgenommen. Der 59-Jährige war gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurde der 59-Jährige nach seiner Rückkehr von Gran Canaria routinemäßig kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung

Der Mann war im Laufe des Jahres wegen 13-facher Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 35.000 Euro verurteilt worden – bezahlt hatte er sie nie. Da er den Betrag inklusive Verfahrenskosten auch am Flughafen nicht begleichen konnte, wurde er in Untersuchungshaft gebracht.